 Вітебськ не зумів переграти аутсайдера у 9 турі чемпіонату Білорусі | Футбол | Champion.com.ua
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Вітебськ не зумів переграти аутсайдера у 9 турі чемпіонату Білорусі

Сьогодні 16:52 484 0
У складі гостей увесь матч провів українець Каленчук
Вітебськ не зумів переграти аутсайдера у 9 турі чемпіонату Білорусі
#Вітебськ, #Білшина

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 травня, у дев’ятому турі чемпіонату Білорусі Білшина зустрічалася з Вітебськом.

Глебко у другому таймі вивів вперед господарів. Сезар зрівняв рахунок, зігравши вдало на добиванні. 

У складі Вітебська увесь матч провів українець Максим Каленчук. Олег Карамушка провів увесь матч на лаві запасних.

По при нічию Білшина залишилася на останній сходинці турнірної таблиці, маючи три очка. 

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга
9 тур, 17 травня

Білшина - Вітебськ 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 62 Глебко, 1:1 - 78 Сезар

Раніше, Шахтар Вернидуба обіграв Славію.

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