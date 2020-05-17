Колишній гравець збірної України став тренером Чорноморця

Джерело - Чемпіон.

34-річний український нападник Олексій Антонов, який нещодавно завершив кар'єру професійного футболіста, став асистентом головного тренера Чорноморця Сергія Ковальця.

Про це повідомляється на офіційному сайти клубу.

Антонов — вихованець УФК (Дніпро). Виступав у командах: Дніпро-2 (Дніпро), Кубань (Краснодар, Росія), Металіст (Харків), Зоря (Луганськ), Іллічівець (Маріуполь), Дніпро (Дніпро), Кривбас (Кривий Ріг), ФК Актобе (Казахстан), ФК Габала (Азербайджан), ФК Дьірмот (Угорщина), ФК Вентспілс (Латвія).

У сезонах 2013/2014 і 2017/2018 захищав кольори Чорноморця (50 офіційних матчів, 15 голів). Виступав в юнацьких і молодіжної збірних України (24 гри, 14 м'ячів). Провів два матчі в національній збірній країни.