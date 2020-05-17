Статую Ібрагімовича перенесуть в інше місце

Джерело - Чемпіон.

Статуя шведського нападника Мілана Златана Ібрагімовича, встановлена ​​біля стадіону його рідного клубу Мальме, буде перенесена в інше місце.

Про це повідомляє Sydsvenskan.

Муніципалітет міста Мальме вже зв'язався з виконавчим директором клубу Нікласом Карлненом, щоб обговорити з ним нове місце розташування пам'ятника. Статуя була атакована через гнів фанатів після того, як він став співвласником іншого шведського клубу Гаммарбю, в складі якого підтримував фізичну форму до повернення в Італію. Статуї підпиляли ногу і звалили з постаменту.

Златан Ібрагімович виступав за Мальме з 1999 по 2001 рік, в складі команди він провів 47 матчів і забив 18 м'ячів, після чого перейшов в амстердамський Аякс.