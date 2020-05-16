Вернидуб: Мене все влаштовує у Білорусі

Джерело - fcshakhter.bу.
Головний тренер Шахтаря Солігорськ Юрій Вернидуб хоче докласти максимум зусиль, аби досягти успіху з білоруською командою.
Про це розповів сам український спеціаліст.
"Білорусь - прекрасна країна. Люди прекрасні. Мене все влаштовує. Це мій вибір і я повинен чесно працювати. Коли скажуть, що не потрібно працювати - потиснемо руки і розійдемося. А поки докладемо максимум зусиль, щоб Шахтар йшов вперед. Завдання ніхто не знімав. Тільки вперед - будемо працювати в цьому напрямку", - розповів Вернидуб.
Раніше, Шахтар Вернидуба обіграв Славію.
Нагадаємо, Динамо Брест із Мілевським поступився Енергетику-БГУ.