Сьогодні, 16 травня, помер батько президента УАФ Андрія Павелка Василь.

Про це розповів легендарний український футболіст Ігор Бєланов.

"Сьогодні з глибоким сумом дізнався про те, що пішов з життя батько Андрія Павелко, керівника Асоціації Футболу України. Від імені Олега Блохіна та від себе особисто приносимо щирі співчуття Андрію і його сім'ї. Знаємо, яке безмежне горе втрачати батьків... Сил і витримки тобі, друже! Завжди поруч з тобою, Олег Блохін, Ігор Бєланов", - розповів Бєланов.