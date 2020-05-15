Селтік постарається відправити українського півзахисника Мар'яна Шведа в оренду.

Про це розповів колишній захисник збірної Шотландії Алан Гаттон.

"Думаю, Швед піде в наступному сезоні. Ти не можеш просто сидіти і весь час тільки тренуватися. У Селтіку сподіватимуться, що влітку з'являться варіанти з Англії або Шотландії, куди він може перейти і потім повернутися.

Шведу потрібно грати. Просиджування на лавці протягом пів року або навіть сезону нікому не піде на користь. Важливо, щоб футболіст виходив і грав", - сказав Гаттон.