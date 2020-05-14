Манчестер Юнайтед знайшов заміну Санчо

Джерело - football24.uа.
Манчестер Юнайтед зацікавився вінгером німецького Шальке Раббі Матондо.
Про це повідомляє Manchester Evening News.
МЮ спробує підписати 19-річного валлійця, якщо зірветься трансфер Джейдона Санчо з Борусії Д.
Матондо є вихованцем Манчестер Сіті, а до Гельзенкірхена перебрався у січні 2019-го за орієнтовно 9 млн євро. Валлійський талант може зіграти на обох флангах атаки та цілком вписується у модель Уле Гуннара Сульшера.
У нинішньому сезоні Раббі Матондо провів 13 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.
Нагадаємо, Боруссія хоче продовжити контракт із Санчо.