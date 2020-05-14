Манчестер Юнайтед знайшов заміну Санчо

Манчестер Юнайтед може підписати перспективного футболіста

Манчестер Юнайтед зацікавився вінгером німецького Шальке Раббі Матондо.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

МЮ спробує підписати 19-річного валлійця, якщо зірветься трансфер Джейдона Санчо з Борусії Д.

Матондо є вихованцем Манчестер Сіті, а до Гельзенкірхена перебрався у січні 2019-го за орієнтовно 9 млн євро. Валлійський талант може зіграти на обох флангах атаки та цілком вписується у модель Уле Гуннара Сульшера.

У нинішньому сезоні Раббі Матондо провів 13 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

Нагадаємо, Боруссія хоче продовжити контракт із Санчо.