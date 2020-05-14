Екстренер Оболоні та молодіжної збірної України Сергій Ковалець очолив Чорноморець.

Про це повідомляє пресслужба одеського клубу.

Деталі контракту з українським спеціалістом не повідомляються.

"Будемо готуватися до продовження чемпіонату. Правда, ще не відомо, коли він відновиться. Рішення має бути ухвалене днями. З моїми помічниками визначимося трохи пізніше. Поки мені буде асистувати старший тренер Чорноморця-2 Андрій Ущаповський", - сказав Ковалець.