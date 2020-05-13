Ювентус пропонує Манчестер Юнайтед трьох гравців заради Погба

Туринці готові запропонувати на вибір трьох виконавців

Ювентус спробує включити в угоду з Манчестер Юнайтед котрогось зі своїх гравців.

Про це повідомляє La Gazzetta Dello Sport.

"Червоні дияволи" можуть обрати когось із тріо - Дуглас Коста, Адріен Рабйо, Федеріко Бернардескі. Спортивний директор Ювентуса Фабіо Паратічі вважає, що такий крок здатен переконати Манчестер Юнайтед розблокувати повернення Поля Погба в Турин.

Ймовірно італійцям доведеться також доплатити певну суму.

Відзначимо, що в цьому сезоні Погба взяв участь в семи матчах чемпіонату Англії і зробив дві результативні передачі.

Раніше, Реал передумав підписувати Погба.