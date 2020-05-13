Ювентус пропонує Манчестер Юнайтед трьох гравців заради Погба

Джерело - football24.ua.
Ювентус спробує включити в угоду з Манчестер Юнайтед котрогось зі своїх гравців.
Про це повідомляє La Gazzetta Dello Sport.
"Червоні дияволи" можуть обрати когось із тріо - Дуглас Коста, Адріен Рабйо, Федеріко Бернардескі. Спортивний директор Ювентуса Фабіо Паратічі вважає, що такий крок здатен переконати Манчестер Юнайтед розблокувати повернення Поля Погба в Турин.
Ймовірно італійцям доведеться також доплатити певну суму.
Відзначимо, що в цьому сезоні Погба взяв участь в семи матчах чемпіонату Англії і зробив дві результативні передачі.
Раніше, Реал передумав підписувати Погба.