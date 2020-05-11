У Білорусі через коронавірус перенесли два матчі

У гравців білоруських клубів підозрюють коронавірус

У Білорусі перенесли матч Вищої ліги Мінськ - Німан і поєдинок першої ліги Арсенал Дзержинськ - ГОБЖД на більш пізній термін.

Про це повідомляє пресслужба АБФФ.

Таке рішення прийнято у зв'язку з тим, що у деяких футболістів ФК Мінськ і Арсеналу є підозра на наявність коронавірусу.

Також, Асоціація Білоруської федерації футболу продовжує приймати всі рекомендовані заходи з боротьби щодо поширення вірусу на матчах національних змагань - на стадіонах встановлені додаткові точки з антисептиком, на входах глядачам вимірюють температуру тіла, на трибунах застосовується розсадження глядачів в шаховому порядку.

Нагадаємо, в українця у складі білоруського клубу підозрюють коронавірус.