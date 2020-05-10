В УЄФА спростували, що Ліга чемпіонів відновиться 7 серпня

Прес-секретар УЄФА спростував недавню інформацію

Джерело - globaldomainsnews.

Дата рестарту Ліги чемпіонів поки не встановлена, відновлення обговорюється на всіх рівнях футбольної влади.

Про це заявив представник УЄФА.

"Поки нічого не вирішено. Зовсім нічого. Різні дати в цей час обговорюються, але остаточного рішення поки не прийнято", - зазначив представник УЄФА.

9 травня президент Ліона Жан-Мішель Ола повідомив, що його команда зустрінеться з Ювентусом в Турині 7 серпня, без глядачів. 28 лютого Ліон виграв удома 1:0 у Ювентуса в першому з двох матчів 1/8 фіналу.

Ліга чемпіонів була призупинена з 11 березня. Була зіграна половина матчів 1/8 фіналу. Команди ПСЖ, Аталанта, РБ Лейпциг та Атлетіко Мадрид пробилися в чвертьфінал турніру, перш ніж пандемія змусила призупинити європейські змагання.