Баранка: У Першій лізі є проблемна команда

У чемпіонатах U-19 і U-21 є кілька підозрілих випадків договірних матчів.

Про це розповів глава комітету з етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка.

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"За 2017-й рік ми маємо 125 випадків підозрілих матчів. За 2018-й — близько 40. Маю на увазі всі змагання. Адже якщо брати УПЛ і першу лігу, то можна сказати, що у нас лише два випадки.

За останній рік в УПЛ було нуль підозрілих матчів. У Першій лізі є проблемна команда. Коли ми заборонили провайдеру відвідування стадіону, вони перестали грати договірні матчі і змінили половину складу.

Також є кілька підозрілих випадків в чемпіонатах U-19 і U-21. Це досі велика проблема для нас. Нам потрібно перевіряти все самим. Можливо, прозвучить абсурдно, але молоді гравці не усвідомлюють, наскільки серйозною є проблема договірних матчів. Думають, що це своєрідний жарт.

Їх легко втягнути в корупційні схеми навіть невеликими грошима. Також в чемпіонатах U-19 і U-21 деякі тренери замішані в цих справах", — сказав Баранка.