У Барселоні готуються до економії

Барселона готує бюджет на наступний рік, і він буде на 250 млн євро менше, ніж в попередньому.

Про це повідомляє AS.

Торішній бюджет іспанського клубу становив 1 млрд 47 млн ​​євро, і 65% (680 млн євро) з нього йшло на зарплати. Наступного року бюджет складе 750 млн євро.

Барселона планує різко скоротити зарплатну відомість. У наступному сезоні клуб хоче витратити на зарплати 450 млн євро - це на 230 млн євро менше, ніж в цьому сезоні.

Однак ще невідомо, яким чином Барселона планує скоротити зарплати. Найлегший варіант - домовитися про зниження з гравцями, але як це зробити - поки незрозуміло, оскільки у футболістів є діючі контракти з прописаними виплатами.

Швидше за все, каталонці спробують домовитися з гравцями, які отримують найбільші зарплати, що також буде нелегко.

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