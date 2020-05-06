Ліверпуль хоче придбати колишнього гравця Динамо

Віда може перебратися до АПЛ

Хорватський захисник турецького Бешикташа Домагой Віда може перейти до англійського Ліверпуля.

Про це повідомляє Yeni Asir.

Керівництво лідера Прем'єр-ліги розглядає можливість придбання колишнього футболіста київського Динамо.

31-річний захисник має ще два роки контракту з чорними орлами. Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп шукає досвідченого гравця для ротації Вірджілу Ван Дейку та Джо Гомесу. Коуч добре знає Виду і поставив його на перше місце в своєму списку хорватських гравців.

Виду був цементуючим захисником київського Динамо з 2013 по 2017 роки. В УПЛ він зіграв 104 матчі і забив 10 голів. У січні 2018 року перейшов в турецький Бешикташ, підписавши контракт на 4,5 роки. Трансферна вартість хорвата, за даними Transfermarkt, зараз становить 6,5 млн євро.

Раніше в пресі повідомлялося, що Домагой Віда з великою часткою ймовірності влітку залишить Бешикташ, а цікавість до захисника проявляв англійський клуб Астон Вілла.