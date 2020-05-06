Воронін має хороші відносини з керівництвом Динамо

Колишній нападник збірної України Андрій Воронін хотів би попрацювати у московській команді Динамо.

Про це заявив сам ексгравець.

"Ви знаєте, що були розмови, щоб я був помічником у Дмитра Хохлова. На жаль, я не зміг з різних причин приїхати. Ми з керівництвом в хороших відносинах. Сподіваюся, що в недалекому майбутньому опинюся в який-небудь посади в Динамо. Постійно вболівальники Динамо пишуть і підтримують. Армія фанатів Динамо пам'ятає і любить. Завжди приємно відчувати це. Сподіваюся, що в недалекому майбутньому вони будуть святкувати великі перемоги", - сказав Воронін.

Воронін виступав за московське Динамо з 2010 по 2014-й. В цілому провів 87 матчів за біло-блакитних і забив 24 голи.

Нагадаємо, Воронін завжди чекав запрошення головного тренера збірної Андрія Шевченка в його тренерський штаб.