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5 травня, свій день народження святкує легендарний плеймейкер київського Динамо останньої епохи Лобановського Юрій Калітвінцев.

Twitter УЄФА, у 52-річчя славетного гравця, згадав гол Калітвінцева в ворота Барселони в Лізі чемпіонів 1997/98.

Юрій Калітвінцев мав три шикарні пропозиції з Англії – сумний фініш капітана збірної України

Насолоджуємося й ми.

Дивіться також феноменальний гол Калітвінцева з центру поля.