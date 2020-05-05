Джерело - Чемпіон.
5 травня, свій день народження святкує легендарний плеймейкер київського Динамо останньої епохи Лобановського Юрій Калітвінцев.
Twitter УЄФА, у 52-річчя славетного гравця, згадав гол Калітвінцева в ворота Барселони в Лізі чемпіонів 1997/98.
Юрій Калітвінцев мав три шикарні пропозиції з Англії – сумний фініш капітана збірної України
Насолоджуємося й ми.
🎉 Юрию Калитвинцеву - 52! 🎁🎂— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) May 5, 2020
📺 Вспоминаем гол полузащитника киевского "Динамо" "Барселоне" в 1997-м 😎#ЛигаЧемпионов | @DynamoKyiv pic.twitter.com/SBJsyA52zN
Дивіться також феноменальний гол Калітвінцева з центру поля.