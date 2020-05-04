Колишній гравець Барселони похвалив Мілевського

Колишній півзахисник Арсеналу і Барселони Олександр Глєб має хороші відносини з українським форвардом Динамо-Бреста Артемом Мілевським.

Про це заявив легендарний білоруський футболіст Олександр Глєб.

"З Мілевським у нас хороші відносини, ми спілкуємося, звичайно, не як близькі друзі, але періодично листуємося. Коли Артем забиває голи, здорово зіграє в якійсь грі, я йому пишу, вітаю, хвалю.

Він теж подорослішав. У молодому віці кожен проходить цей етап. Хтось в меншій мірі, хтось в більшій. Тоді здавалося, що весь світ у тебе під ногами і думаєш, що це триває вічно. Але Артем по-іншому вже відноситься до всього і дивиться на життя інакше. Хоча це все той же Мілевський, якого ми знали, тільки трохи дорослішими ", - зазначив Глєб.