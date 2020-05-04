Неймар відмовився від бонусу ПСЖ у 100 млн євро та марить поверненням у Барселону

Неймар мріє повернутися у Ла-Лігу

Нападник ПСЖ Неймар готовий на все, щоб повернутися у Барселону.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

У Неймара контракт з ПСЖ до літа 2022 року. Парижани хочуть пролонгувати угоду з зіркою та пропонують йому підписний бонус у розмірі 100 млн євро. Однак 28-річний вінгер, за інформацією джерела, відповів категоричною відмовою.

Окрім бонусу, Неймар солідно втратить і в зарплаті, якщо вирішить повернутися в Барселону. Він готовий погодитися на вдвічі нижчий дохід, аби тільки перейти в каталонський клуб. Раніше Неймар разом з керівництвом Барси домовився, що повернеться на зарплату, яку мав у 2017-му.

Бразилець готовий йти до останнього, щоб вибити трансфер у Барселону, але йому потрібні гарантії, що клуб також докладе всіх зусиль.

Нагадаємо, ПСЖ намагається втримати Мбаппе зарплатою, як у Неймара.