Вернидуб: Гравці Шахтаря стають мужиками

Футболісти Шахтаря Солігорськ правильно зіграли у матчі 7 туру чемпіонату Білорусі проти Іслочі.

Про це розповів головний тренер клубу Юрій Вернидуб.

"За десять днів грати три гри важкувато, я це розумів. Плюс, практично один і той же склад це робив. Робив я це спеціально, щоб хлопці були більш зіграними. Плюс, простежте вік команди на сьогодні. Зрозуміло було, що Іслоч – дуже хороша команда. Можу на її адресу сказати тільки слова похвали, хоч вони і програли 0:4, але команда в хороший футбол грає.