Вернидуб: Гравці Шахтаря стають мужиками

Джерело - fcshakhter.bу.
Футболісти Шахтаря Солігорськ правильно зіграли у матчі 7 туру чемпіонату Білорусі проти Іслочі.
Про це розповів головний тренер клубу Юрій Вернидуб.
"За десять днів грати три гри важкувато, я це розумів. Плюс, практично один і той же склад це робив. Робив я це спеціально, щоб хлопці були більш зіграними. Плюс, простежте вік команди на сьогодні. Зрозуміло було, що Іслоч – дуже хороша команда. Можу на її адресу сказати тільки слова похвали, хоч вони і програли 0:4, але команда в хороший футбол грає.
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Найголовніше, що ми сьогодні правильно зіграли, розібрали добре суперника, ті атаки, які проводили через фланги, у нас проходили здорово. Плюс, забили чотири м'ячі – респект хлопцям. Вони стають мужиками", - розповів Вернидуб.
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