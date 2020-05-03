Донецький Шахтар немає офіційних пропозицій щодо півзахисника Тете.

Про це заявив гендиректор клубу Сергій Палкін.

"Шахтар не готовий розпрощатися з Тете. Офіційних пропозицій немає. Знаю від його агента, що є контакти, інтерес. Сума клаусули (70 млн євро - прим.), яка звучить, вона правдива. Сума велика.

Ми вели переговори з Баварією по Додо, але їх не влаштувала ціна.

Ведемо переговори з Коваленком про продовження контракту. Призначено зустріч на наступному тижні по укладенню нового контракту. Сподіваємося, що все закінчиться добре", - сказав Палкін.