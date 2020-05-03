Реал готовий викупити лідера Манчестер Юнайтед

Мадридський Реал спробує підписати 27-річного Поля Погба.

Про це повідомляє Mirror.

Іспанці готові заплатити за хавбека збірної Франції 70 млн фунтів стерлінгів (близько 78,8 млн євро).

Раніше повідомлялося про те, що головний тренер Реала Зінедін Зідан досі хоче бачити співвітчизника у своїй команді. При цьому Манчестер Юнайтед не має наміру продавати гравця дешевше ніж 100 млн євро.

До слова, чинний контракт футболіста з манкуніанцями закінчується влітку 2021 року. У нинішньому сезоні, який був зупинений через пандемію, Погба взяв участь в 8 матчах і віддав 2 результативні передачі за Манчестер Юнайтед в усіх турнірах.