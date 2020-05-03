Скрипник оцінив чемпіонат Білорусі

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник уже скучив за футболом.

Про це розповів сам наставник.

"Іноді вдається подивитися якісь ретро матчі, іноді потрапляю на трансляції матчів чемпіонату Білорусі. Тому у снах футбол не бачу, хоча вже за ним скучив.

Не буду коментувати рішення білорусів продовжувати чемпіонат. Значить, вони так вирішили, нам залишається лише побажати їм удачі. Рівень? Нормальний. Комусь подобається, комусь ні. Зрештою, іншого футболу у нас зараз і немає", – сказав Скрипник.