Рома готує трансфер двох гравців Реала

Джерело - isport.ua.
Керівництво Роми планує підсилитися двома футболістами мадридського Реала.
Про це повідомляє Calciomercato.
Італійський клуб націлився на захисника Начо Фернандеса і нападника Маріано Діаса. Відзначається, що боси "вершкових" не перешкоджатимуть трансферу футболістів.
У поточному сезоні Діас провів чотири матчі за Реал, в яких відзначився одним голом. У свою чергу Начо зіграв в дев'яти іграх у всіх турнірах, забивши два м'ячі.
Раніше повідомлялося, що Мілан хоче переманити форварда Реала.