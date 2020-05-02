Рома готує трансфер двох гравців Реала

Рома влітку хоче підсилитися гравцями Реала

Керівництво Роми планує підсилитися двома футболістами мадридського Реала.

Про це повідомляє Calciomercato.

Італійський клуб націлився на захисника Начо Фернандеса і нападника Маріано Діаса. Відзначається, що боси "вершкових" не перешкоджатимуть трансферу футболістів.

У поточному сезоні Діас провів чотири матчі за Реал, в яких відзначився одним голом. У свою чергу Начо зіграв в дев'яти іграх у всіх турнірах, забивши два м'ячі.

Раніше повідомлялося, що Мілан хоче переманити форварда Реала.