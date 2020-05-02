У Польщі назвали дату відновлення сезону

Польський футбольний союз (PZPN) оголосив про плани поновлення сезону, який зупинили через ситуацію з пандемією коронавірусу.

Про це розповів президент PZPN Збігнев Бонек.

"Наш план прийняв уряд. Команди можуть відновити тренування з понеділка, і, якщо все піде добре, ми можемо розпочати 27-го та 28 травня двома матчами Кубка Польщі, а потім 29 травня продовжити поєдинками чемпіонату. Певна річ, з порожніми трибунами. У нас залишилося 10 турів, і ми хотіли б закінчити їх до 19 липня", - заявив Бонек.