Хочолава назвав найшвидших гравців Шахтаря

Додо та Тайсон є найшвидшими гравцями Шахтаря.

Про це розповів центральний захисник донецького клубу Давид Хочолава.

"Хто найшвидший у Шахтарі? Без м’яча – Додо. Він дуже швидкий. Пам’ятаю, в нас на базі були тести, бігли 30 метрів. В усіх, хто нормально біжить, результат 3,8–3,9, а Додо як зірвався – і пробіг ніби за 3,58! Мені здалося, що це швидше, ніж світовий рекорд.

Однак крім нього є ще одна людина, яка з м’ячем біжить значно швидше, ніж без, – Тайсон. Його неможливо наздогнати, коли він з м’ячем", - відзначив Хочалава.