 Бейл натякнув на перехід в МЛС | Футбол | Champion.com.ua
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Бейл натякнув на перехід в МЛС

Сьогодні 20:47 522 0
Гарет Бейл прокоментував розвиток МЛС
Бейл натякнув на перехід в МЛС
#Бейл, #Реал, #МЛС

Джерело - isport.ua.

Нападник Реала Гарет Бейл натякнув про можливий перехід в один з клубів американської ліги (МЛС).

Про це розповів сам гравець.

"Мені подобається MLS. Ліга на підйомі і продовжує розвиватися. Стандарт підвищується, клуби стають сильнішими. Багато гравців зараз хотіли б перебратися в Америку.

Це безперечно те, що було б мені цікаво. Я люблю їздити в Лос-Анджелес на канікули. Коли я там, я часто граю в гольф", - розповів Бейл.

Раніше повідомлялося, що Бейл планує залишитися у Реалі.

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