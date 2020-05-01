Бейл натякнув на перехід в МЛС

Нападник Реала Гарет Бейл натякнув про можливий перехід в один з клубів американської ліги (МЛС).

Про це розповів сам гравець.

"Мені подобається MLS. Ліга на підйомі і продовжує розвиватися. Стандарт підвищується, клуби стають сильнішими. Багато гравців зараз хотіли б перебратися в Америку.

Це безперечно те, що було б мені цікаво. Я люблю їздити в Лос-Анджелес на канікули. Коли я там, я часто граю в гольф", - розповів Бейл.