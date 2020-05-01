Наполі дозволили відновити тренування

Наполі отримав позитивну відповідь від місцевої влади щодо відновлення тренувань команди.

Про це розповів президент регіону Кампанія Вінченцо Де Лука.

"Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс звернувся до мене із запитом з приводу відновлення тренувань.

Вивчивши подану ним програму - заняття на трьох полях на базі в Кастель-Вольтурно, поділ занять футболістів за часом, виняток спільного використання роздягалень і душових, а також інші запобіжні заходи, я вважаю, що заняття два рази на тиждень можна проводити", - розповів Де Лука.