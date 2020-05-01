На Роналдінью вішають черговий кримінал

Влада Бразилії не хотіла допустити гучного скандалу

Колишній футболіст Роналдінью надає один з власних будинків у Порту-Алегрі для організації незаконних азартних ігор.

Про це повідомляє Jornal de Brasília.

Роналдінью, по суті, на батьківщині перетворили в обличчя підпільного геймінгу.

У розпорядження джерела потрапили документи, на яких вказано, що незаконна організація Winpoker, що таємно проводить незаконні ігри в Порту-Алегрі, зареєстрована на будинок Роналдінью.

Реальною причиною арешту у Парагваї могла стати ця незаконна діяльність, а версію з підробленими паспортами придумали на прохання бразильської влади, яка не хотіла допустити гучного скандалу.