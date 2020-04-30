Руї вірить у перемогу Наполі над Барселоною

Наполі може пройти Барселону у Лізі чемпіонів.

Про це розповів захисник неаполітанців Маріо Руї.

"Ми знаємо, що це буде дуже складний матч. Нам протистоїть одна з кращих команд у світі, але ми знаємо, що в футболі не можна приймати все як належне. Упевнений, Наполі може зробити сенсацію проти Барселони.

Наполі все ще продовжує боротьбу на трьох фронтах. У тому числі, ми є півфіналістами Кубка Італії. Незважаючи ні на що, ми прагнемо виграти цей трофей", - розповів Руї.