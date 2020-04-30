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Руї вірить у перемогу Наполі над Барселоною

Вчора 23:40 264 0
Маріо Руї прокоментував матч з Барселоною у Лізі чемпіонів
Руї вірить у перемогу Наполі над Барселоною
#Наполі, #Барселона

Джерело - football.ua.

Наполі може пройти Барселону у Лізі чемпіонів.

Про це розповів захисник неаполітанців Маріо Руї.

"Ми знаємо, що це буде дуже складний матч. Нам протистоїть одна з кращих команд у світі, але ми знаємо, що в футболі не можна приймати все як належне. Упевнений, Наполі може зробити сенсацію проти Барселони.

Наполі все ще продовжує боротьбу на трьох фронтах. У тому числі, ми є півфіналістами Кубка Італії. Незважаючи ні на що, ми прагнемо виграти цей трофей", - розповів Руї.

Нагадаємо, Ньюкасл почав переговори з Наполі щодо Кулібалі.

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