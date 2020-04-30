Сетьєн готовий залишити Коутінью лише за однієї умови

Кіке Сетьєн прокоментував повернення Філіппе Коутінью

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн може залишити півзахисника Філіппе Коутінью у команді на наступний сезон.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Сетьєн не проти залишити вінгера збірної Бразилії у складі Барселони, але виключно тоді, якщо Філіппе погодиться змінити амплуа. Наставник не бачить Коутінью на позиції вінгера, а хоче використовувати його в ролі центрального атакувального хавбека – щось на кшталт Андреса Іньєсти.

"Я вважаю, що в наступному сезоні він може допомогти команді. Треба з ним поговорити. Філіппе – чудовий футболіст, це гравець, який родом з Барселони", – сказав Сетьєн.

Нагадаємо, Коутінью переніс операцію.