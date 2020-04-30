Сетьєн готовий залишити Коутінью лише за однієї умови

Джерело - football24.ua.
Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн може залишити півзахисника Філіппе Коутінью у команді на наступний сезон.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Сетьєн не проти залишити вінгера збірної Бразилії у складі Барселони, але виключно тоді, якщо Філіппе погодиться змінити амплуа. Наставник не бачить Коутінью на позиції вінгера, а хоче використовувати його в ролі центрального атакувального хавбека – щось на кшталт Андреса Іньєсти.
"Я вважаю, що в наступному сезоні він може допомогти команді. Треба з ним поговорити. Філіппе – чудовий футболіст, це гравець, який родом з Барселони", – сказав Сетьєн.
Нагадаємо, Коутінью переніс операцію.