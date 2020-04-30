 Флік продовжив контракт з Баварією | Футбол | Champion.com.ua
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Флік продовжив контракт з Баварією

Сьогодні 17:29 906 0
Ганс-Дітер Флік продовжить тренувати Баварію
Флік продовжив контракт з Баварією
#Баварія, #Флік

Джерело - ua.tribuna.com.

Головний тренер Баварії Ганс-Дітер Флік підписав новий контракт з клубом.

Про це повідомляє пресслужба мюнхенського клубу.

Сторони домовилися про продовження терміну угоди до 2023 року на початку квітня. Сьогодні контракт був оформлений офіційно.

Після 25 турів Бундесліги Баварія йде на першому місці, на 4 очки випереджаючи дортмундську Боруссію.

При Фліку Баварія зіграла 22 матчі, здобула 18 перемог, один раз зіграла внічию і тричі поступилася.

Нагадаємо, Ноєр знизив вимоги до нового контракту.

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