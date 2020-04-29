Індзагі вказав не необхідність дограти чемпіонат

Деякі клуби можуть зникнути, якщо чемпіонати не будуть відновленні.

Про це розповів головний тренер Беневенто Філіппо Індзагі.

"Зараз говорити про футбол складно. Ми всі зробили крок назад заради нашого здоров'я, що є головним пріоритетом.

На той час, коли все закінчиться, ми хочемо почати грати знову - це буде правильно. Всі хочуть закінчити те, що почали вісім місяців тому, і чемпіонат повинен бути завершений.

Це було б найкращим рішенням, щоб уникнути непорозумінь. Ми готові грати в червні, липні і серпні. Ми хочемо закінчити цей чемпіонат, будь-яке інше рішення піде на шкоду. Інакше ми будемо судитися, деякі клуби зникнуть, а футбол ризикує втратити два роки, а не два місяці", - розповів Індзагі.