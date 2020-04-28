 ФІФА може заборони гравцям плюватися | Футбол | Champion.com.ua
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ФІФА може заборони гравцям плюватися

Сьогодні 16:15 940 0
Пандемія коронавірусу внесе зміни у футбол
ФІФА може заборони гравцям плюватися
#ФІФА

Джерело - ukrinform.ua.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) може заборонити гравцям плюватися під час матчів при поновленні чемпіонатів для того, щоб зупинити поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Daily Mail.

За словами голови Медичного комітету ФІФА Мішеля Д'Хуга, футболісти можуть отримати від суддів попередження і жовту картку за плювок на полі, оскільки слина, яка годинами залишається на полі, може поширювати коронавірус.

Також, футболістам доведеться міняти манери на полі з міркувань здоров'я і безпеки.

Нагадаємо, ФІФА може дозволити п’ять замін у матчі.

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