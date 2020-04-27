Колишній вінгер Баварії та збірної Нідерландів Ар'єн Роббен роздумує над поверненням на поле.

Про це розповів сам гравець.

"Спочатку я зовсім не сумував за футболом, але потім був етап, коли у мене знову були ці думки: Ей, можливо, я б хотів ще трохи пограти. Може, я ще не показав весь свій потенціал?. Однак, навіть якби я подумав про це, схоже, що цей намір не здійсниться, принаймні, до тих пір, поки футбол не прийде до тями. З цим вірусом все дуже дивно.

В будь-якому разі, остаточного рішення поки що немає, але я дійсно можу повернутися. Якщо так, то оголошу про це влітку, коли вже буде відомо, як відбудеться наступний сезон", – розповів Роббен.