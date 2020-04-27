Джерело - expres.online.
Захисник Динамо Брест Євген Хачеріді своїм ганебним вчинком у матчі проти Вітебська підвів усю команду.
Про це розповів ексгравець збірної України Владислав Ващук.
"Вчинок Хачеріді не можна виправдати. Він підвів усю команду. Євген набув поганої слави. У нашому футболі навіть кажуть: "Не будь, як Хачеріді. Тримай себе в руках". Саме так часто повчають тренери молодих футболістів", — сказав Ващук.
Нагадаємо, Хачеріді отримав дискваліфікацію і штраф в 1350 рублів (приблизно 15 тисяч гривень).