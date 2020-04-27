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Вчинок Хачеріді не можна виправдати - Ващук

Вчора 23:27 785 0
Владислав Ващук прокоментував поведінку на полі Євгена Хачеріді
Вчинок Хачеріді не можна виправдати - Ващук
#Хачеріді, #Динамо, #Ващук

Джерело - expres.online.

Захисник Динамо Брест Євген Хачеріді своїм ганебним вчинком у матчі проти Вітебська підвів усю команду.

Про це розповів ексгравець збірної України Владислав Ващук.

"Вчинок Хачеріді не можна виправдати. Він підвів усю команду. Євген набув поганої слави. У нашому футболі навіть кажуть: "Не будь, як Хачеріді. Тримай себе в руках". Саме так часто повчають тренери молодих футболістів", — сказав Ващук.

Нагадаємо, Хачеріді отримав дискваліфікацію і штраф в 1350 рублів (приблизно 15 тисяч гривень).

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