Марадона назвав головну помилку Роналдінью

Легендарного аргентинця Дієго Марадону засмутив арешт Роналдінью.

Про це сказав сам колишній футболіст.

Важливо: Роналдінью перед виходом із ізолятора отримав зворушливий подарунок від в'язнів

"Те, що сталося з Роналдінью, засмутило мене. Він не злочинець, він лише приїхав на роботу. Здається, його єдина помилка – бути кумиром.

Він мій друг, і я буду підтримувати його до смерті", – цитує Марадону видання Marca.