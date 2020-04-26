Марадона назвав головну помилку Роналдінью

Джерело - football24.ua.
Легендарного аргентинця Дієго Марадону засмутив арешт Роналдінью.
Про це сказав сам колишній футболіст.
Важливо: Роналдінью перед виходом із ізолятора отримав зворушливий подарунок від в'язнів
"Те, що сталося з Роналдінью, засмутило мене. Він не злочинець, він лише приїхав на роботу. Здається, його єдина помилка – бути кумиром.
Він мій друг, і я буду підтримувати його до смерті", – цитує Марадону видання Marca.
Нагадаємо, Роналдінью і його брата було заарештовано за пред'явлення підроблених паспортів в аеропорту Асунсьйона.