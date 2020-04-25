Джерело - Sport.es.
Туринський Ювентус має намір запросити іспанського півзахисника Барселони Сержі Роберто.
Про це повідомляє Sport.es.
Клуби обмінялися списками футболістів, які могли б змінити одну команду на іншу.
Одним з гравців, по якому позиції клубів збігається, є 28-річний Роберто - він потрібен Юве, а Барса готова відпустити його.
Ймовірно, угода відбудеться в рамках обміну гравцями. Юве готовий запропонувати багатьох своїх футболістів, один з них - Міралем П'янич.
Нагадаємо, Барселона може перехопити Вернера у Ліверпуля.