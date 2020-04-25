Зієх: Першого липня я стану гравцем Челсі

Хакім Зієх прокоментував продовження своєї карєри

Півзахисник Аякса Хакім Зієх минулої зими підписав попередню угоду з Челсі, за умовами якого вже влітку він повинен буде покинути амстердамський клуб.

Про це розповів сам гравець.

"Насправді, я поки не думав над тим, коли вирушу в Челсі. Я підписав контракт, за умовами якого вже першого липня я буду гравцем цього клубу. Про інші речі я не замислювався. На цей час, головне питання - коли відкриють кордони, щоб я зміг без проблем туди вирушити. У цьому питанні також важливо те, що скаже керівництво ліги. У будь-якому випадку, я не зможу вплинути на їх рішення, тому подивимося, як все в підсумку відбудеться", - розповів Зієх.

Раніше повідомлялося, що Челсі збирається придбати Ноєра.