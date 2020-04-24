Мілан визначився з тренером на наступний сезон

Піолі залишиться наставником россонері

Керівництво Мілана, схоже, відкладає заплановані зміни на тренерському містку команди.

Про це повідомляє Gazetta dello Sport.

Фінансова криза не сприяє виділенню значних коштів на трансфери, а тому Мілан, найімовірніше, залишить Стефано Піолі головним тренером і на наступний чемпіонат.

Ральф Рангнік, який був одним із кандидатів, вимагав серйозних коштів на підсилення складу. Тому вимушена пауза, вочевидь, допомогла Піолі зберегти свою посаду. Тренер має хороші стосунки зі Златаном Ібрагімовичем - керівництво очікує, що це допоможе зберегти шведа, майбутнє якого залишається невизначеним. Сам 54-річний фахівець начебто готовий продовжувати роботу в умовах обмеженого бюджету.

Піолі очолив россонері вже по ходу сезону, замінивши Марко Джампаоло. На момент зупинки Серії А Мілан посідав 7 місце, відстаючи від зони ЛЧ на 12 очок.

Нагадаємо, Реал готовий викупити Доннарумму у Мілана.