 Алієв: Не відмовився б перейти до Шахтаря | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Зірка Манчестер Юнайтед та інші культові гравці, для яких Динамо стало трампліном
Сьогодні 11:51 1198
Хачеріді отримав тривалу дискваліфікацію і штраф
Сьогодні 17:24 430
Вибори президент УПЛ знову перенесли
Сьогодні 13:53 235
Черкашин: З дитинства виступаю під прапором України, буду триматися свого
Сьогодні 12:48 1726
Шахтар отримав запит про трансфер Тете
Сьогодні 11:29 1494
Ярославський обдумує повернення у футбол
Сьогодні 10:33 1298
Девич оголосив про завершення кар’єри
Сьогодні 09:17 1911
УЄФА назвав три умови, при яких клуби можуть не пустити в єврокубки
Вчора 21:42 736
Левченко: Динамо не вистачає хорошого тренера
Вчора 21:22 1535
Маскаєв: Кличко був ніхто. У мене він з кутка в куток літав
Вчора 15:10 10670 7
Блоги
Золота колекція. Олександр Усик - Клементе Руссо: фінал Олімпіади в Лондоні. Відео бою
Золота колекція. Олександр Усик - Клементе Руссо: фінал Олімпіади в Лондоні. Відео бою Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:35 447
Дівчина дня: еротична фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні
Дівчина дня: еротична фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:52 1725
Алієви проти Мандзюків: змагання колишніх гравців Динамо
Алієви проти Мандзюків: змагання колишніх гравців Динамо Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:59 459
Жорстокі масові бійки і індивідуальні кулачні бої: Найкращі сутички в УХЛ
Жорстокі масові бійки і індивідуальні кулачні бої: Найкращі сутички в УХЛ Valeriy Ruchka
Вчора 20:42 486
Найкращі голи гравців Динамо після штрафних ударів. Частина третя
Найкращі голи гравців Динамо після штрафних ударів. Частина третя Valeriy Ruchka
Вчора 19:42 425
Папа Інгульця. Надзвичайно відверте інтерв'ю Олександра Поворознюка
Папа Інгульця. Надзвичайно відверте інтерв'ю Олександра Поворознюка Valeriy Ruchka
Вчора 14:23 433 2
Колишній захисник Динамо показав травму, через яку він завершив кар'єру
Колишній захисник Динамо показав травму, через яку він завершив кар'єру Valeriy Ruchka
Вчора 13:44 9312
Дівчина дня: еротична фотосесія українки, яка зробила собі більше 10 пластичних операцій
Дівчина дня: еротична фотосесія українки, яка зробила собі більше 10 пластичних операцій Андрій Твердохліб
Вчора 10:19 3682 9
Колишні гравець Шахтаря перегнав карт
Колишні гравець Шахтаря перегнав карт Valeriy Ruchka
Вчора 09:43 567
Найсильніша людина світу! Василь Вірастюк святкує день народження!
Найсильніша людина світу! Василь Вірастюк святкує день народження! Valeriy Ruchka
22.04.2020 18:49 1269
Про стосунки з Луческу та Ахметовим та як живеться при Зеленському - Руслан Фомін
Про стосунки з Луческу та Ахметовим та як живеться при Зеленському - Руслан Фомін Valeriy Ruchka
21.04.2020 19:11 670
ВІДЕО ДНЯ. Феноменальний гол Маріо Баслера в ворота Шовковського
ВІДЕО ДНЯ. Феноменальний гол Маріо Баслера в ворота Шовковського Андрій Твердохліб
21.04.2020 14:24 2208
Дівчина дня: еротична фотосесія української спортивної журналістки, яка має перевагу над Ломаченком
Дівчина дня: еротична фотосесія української спортивної журналістки, яка має перевагу над Ломаченком Андрій Твердохліб
21.04.2020 14:15 6147 1
21 рік тому Баварія не пустила Динамо у фінал Ліги чемпіонів. Відео матчу
21 рік тому Баварія не пустила Динамо у фінал Ліги чемпіонів. Відео матчу Valeriy Ruchka
21.04.2020 11:56 719
Перша Ліга: проблеми, трансфери, карантин та вихід в УПЛ
Перша Ліга: проблеми, трансфери, карантин та вихід в УПЛ Valeriy Ruchka
21.04.2020 10:18 637
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:55 Футбол Шахтар повернувся до тренувань під час карантину 137
17:40 Бокс Маскаєв: Усик може скласти конкуренцію Ф'юрі 433
17:24 Футбол Хачеріді отримав тривалу дискваліфікацію і штраф 430
17:11 Євро-2020 Євро-2020 збереже свою первинну назву 380
16:55 Бокс Бетербієв: Був спортивний інтерес побоксувати з Усиком 640
16:40 Футбол Ліон загрожує УЄФА судом, якщо не потрапить в єврокубки 670
16:25 Футбол Захисник молодіжної збірної України має здати тест на коронавірус 610
16:10 Футбол Алієв: Не відмовився б перейти до Шахтаря 745 1
15:55 Бокс Гассієв: Я думаю, що Кличко не повернеться 805
15:43 Футбол У Анкарагюджю хочуть продовжити контракт з Родрігесом 1062
15:27 Футбол Димінський хотів побудувати в Карпатах атакувальний футбол – Дулуб 758
15:14 Бокс Вайт не вірить у чемпіонство Усика в суперважкій вазі 948
14:54 Футбол Печерний: Левченко закрий свого смердючого рота і не чіпай нашого президента 1882 1
14:42 Бокс Лінарес надіється на реванш з Ломаченком 1149
14:35 Блог Золота колекція. Олександр Усик - Клементе Руссо: фінал Олімпіади в Лондоні. Відео бою 449
14:34 Футбол Барселона може перехопити Вернера у Ліверпуля 833
14:17 Бокс K2 Promotions не інвестують у молодь – Черкашин 1344
14:16 Пряма трансляція Динамо - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 6 туру чемпіонату Білорусі. LIVE 255
13:53 Футбол Вибори президент УПЛ знову перенесли 235
13:40 Баскетбол Лень додав Сакраменто жорсткості та фізичної сили - тренер 945
13:22 Бокс О, бандера, до побачення! – Черкашин про хейт у Польщі 2801
13:09 Футбол Клубний телеканал Шахтаря став доступним у мережі Воля 1417
12:52 Блог Дівчина дня: еротична фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 1731
12:48 Бокс Черкашин: З дитинства виступаю під прапором України, буду триматися свого 1726
12:29 Футбол Алієв розкритикував Палкіна за трансфер Ракіцького 1333

Алієв: Не відмовився б перейти до Шахтаря

Сьогодні 16:10 745 1
Колишній гравець Динамо звернувся до генерального директора гірників
Алієв: Не відмовився б перейти до Шахтаря
#Алієв, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Колишній гравець Динамо Олександр Алієв не відмовився грати за Шахтар.

Про це розповів сам ексдинамівець.

"Перший раз одягаю футболку Шахтаря, так що динамівці, дивіться. Трохи завелика, можна ще поїсти.

Тільки, вболівальники, я вас прошу, не думайте. Я програв суперечку. Все одно моє серце належить київському Динамо і московським Локомотиву. Якби ви [звернувся до гендиректора Шахтаря Сергія Палкіна] Сан Санича Алієва запросили, думаю, що я б не відмовився", - сказав Алієв.

Раніше, Алієв розкритикував Палкіна за трансфер Ракіцького.

Коментарі ()