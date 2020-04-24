Алієв: Не відмовився б перейти до Шахтаря

Колишній гравець Динамо Олександр Алієв не відмовився грати за Шахтар.

Про це розповів сам ексдинамівець.

"Перший раз одягаю футболку Шахтаря, так що динамівці, дивіться. Трохи завелика, можна ще поїсти.

Тільки, вболівальники, я вас прошу, не думайте. Я програв суперечку. Все одно моє серце належить київському Динамо і московським Локомотиву. Якби ви [звернувся до гендиректора Шахтаря Сергія Палкіна] Сан Санича Алієва запросили, думаю, що я б не відмовився", - сказав Алієв.