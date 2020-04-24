Турнір Віктора Баннікова перенесли на 2021 рік

Турнір відбудеться у наступному році

Джерело - УАФ.

Сімнадцятий міжнародний турнір пам'яті першого президента Національної федерації футболу Віктора Баннікова перенесено на 2021 рік через пандемію коронавірусу і карантин.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

"У традиційних змаганнях планувалася участь юнацьких збірних U-16/17 (гравці 2004 року народження) України, Вірменії, Латвії, Білорусі, Болгарії, Туреччини, Фінляндії та Словаччини. Але через пандемію й карантин турнір в Україні в цей термін було скасовано. Його перенесено на 2021 рік. Орієнтовні дати залишаються тими самими, що й цього року", - йдеться в повідомленні.

17-й міжнародний турнір пам'яті першого президента Національної федерації футболу Віктора Баннікова мав відбутися з 25-го по 31 серпня.

Раніше повідомлялося, що турнір Лобановського перенесли на 2021 рік.