Левченко: Мені соромно за наш футбол

Рівень української Прем’єр-ліги доволі низький у порівнянні з іншими чемпіонатами.

Про це розповів президент Профспілки футболістів Нідерландів Євген Левченко.

"У нас є дуже хороші матчі і футболісти, але в цілому рівень футболу залишає бажати кращого. Коли я дивлюся деякі наші матчі, мені стає соромно за цей футбол. Є матчі, на які приємно дивитися, але їх можна перерахувати на пальцях.

Чи не ображаючи наших гравців і тренерів, але в інших чемпіонатах ми бачимо напруження боротьби, тактичні схеми і заготовки. Я дивлюся футбол не тільки як глядач, а й як експерт. Для нейтрального глядача хочеться, щоб футбол був більш видовищним і не упередженим.

Сподіваюся, ми прийдемо до того, що буде 5-7 команд, які реально будуть складати конкуренцію один одному. Для цього потрібні серйозні пертурбації", - сказав Левченко.