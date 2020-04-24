Колишній форвард Металіста і збірної України Марко Девич вирішив завершити футбольну кар'єру.

Про це розповів сам футболіст

"Прощальний матч? Я думав на цю тему. Скажу відверто: буду закінчувати з футболом, адже контракт з Сабахом закінчився. Більше не бачу себе серед професійних футболістів.

Що стосується прощального матчу, то хотів би провести його в Харкові, але напевно його не буде. Мабуть, прощальний матч не важливий, адже я багато зробив у футболі - встиг порадувати глядачів, особливо в Харкові", - розповів Девич.