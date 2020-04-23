 Левченко: Заяви Усика - неправомірні | Футбол | Champion.com.ua
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Левченко: Заяви Усика - неправомірні

Сьогодні 20:55 840 0
Левченко поділився думкою про висловлювання Усика
Левченко: Заяви Усика - неправомірні
#Левченко, #Усик

Джерело - Tribuna.com.

Для президента Профспілки футболістів Нідерландів Євгена Левченка висловлювання боксера Олександра Усика були абсолютно незрозумілі.

Про це заявив сам футбольний функціонер.

"У Нідерландах такі люди теж є. Я навіть не знаю, як це назвати. Іноді замислюєшся, чому такі висловлювання робляться такими дорослими людьми. Людьми, які мають величезний вплив на нашу громадськість.

Для мене висловлювання Усика були абсолютно незрозумілі. Може бути, його на це провокували. Але в будь-якому випадку я з цими висловлюваннями не згоден: ні по коронавірусу, ні по Криму, ні з інших питань.

Він має право на свою точку зору, але чи є ці висловлювання правомірними? Я вважаю, що ні. Для мене це дуже дивно.

Коли люди говорять, не думаючи, це викликає гнів. Коронавірус - це хвора тема. Два моїх близьких друзів лежали в реанімації. Коли він все це просто відмітає і каже їсти часник, ходити причащатися, цілувати ікони і все буде нормально - це дуже нерозумно", - сказав Левченко.

Нагадаємо, Усик озвучив свою версію появи коронавірусу.

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