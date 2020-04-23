Левченко: Заяви Усика - неправомірні

Для президента Профспілки футболістів Нідерландів Євгена Левченка висловлювання боксера Олександра Усика були абсолютно незрозумілі.

Про це заявив сам футбольний функціонер.

"У Нідерландах такі люди теж є. Я навіть не знаю, як це назвати. Іноді замислюєшся, чому такі висловлювання робляться такими дорослими людьми. Людьми, які мають величезний вплив на нашу громадськість.

Для мене висловлювання Усика були абсолютно незрозумілі. Може бути, його на це провокували. Але в будь-якому випадку я з цими висловлюваннями не згоден: ні по коронавірусу, ні по Криму, ні з інших питань.

Він має право на свою точку зору, але чи є ці висловлювання правомірними? Я вважаю, що ні. Для мене це дуже дивно.

Коли люди говорять, не думаючи, це викликає гнів. Коронавірус - це хвора тема. Два моїх близьких друзів лежали в реанімації. Коли він все це просто відмітає і каже їсти часник, ходити причащатися, цілувати ікони і все буде нормально - це дуже нерозумно", - сказав Левченко.