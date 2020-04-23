Погба може перейти до міланського клубу

Інтер зацікавився французьким хавбеком

Міланський Інтер включився в боротьбу за півзахисника Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Про це повідомляє Tuttosport.

Представники нерадзуррі контактували з агентом Міно Райола з приводу переходу форварда Мойзе Кіна з Евертона. При цьому під час розмови сторони обговорили і кандидатуру Погба, який також є клієнтом Райолу.

Нагадаємо, що 27-річний француз уже виступав в Серії А, захищаючи кольори Ювентуса з 2012 по 2016 рік. Поточний контракт Погба з Манчестер Юнайтед розрахований до літа 2021 року.

Раніше повідомляли, що туринський клуб хоче повернути Погба.