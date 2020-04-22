Кендзьора: У Михайличенка своя методика

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко має свій підхід до тренувань команди.

Про це розповів захисник киян Томаш Кендзьора.

"Михайличенко дуже добра людина і хороший тренер. У нього своя методика, і наше завдання - виконувати його план на тренуваннях та іграх.

Чим відрізняються його підхід до роботи від Хацкевича? Працюємо трохи по-іншому, адже у кожного тренера є своє бачення, план тренувань. А ми, футболісти, повинні це втілювати на футбольному полі", - розповів Кендзьора.