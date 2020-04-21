 Реал хоче дограти сезон на крихітному стадіоні | Футбол | Champion.com.ua
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Реал хоче дограти сезон на крихітному стадіоні

Вчора 22:10 691 0
Можуть мадридці грати на стадіоні Альфредо Ді Стефано
Реал хоче дограти сезон на крихітному стадіоні
#Реал

Джерело - Еспресо.

У разі поновлення футбольного сезону за порожніх трибун домашні матчі мадридський Реал проводитиме на стадіоні своєї резервної команди.

Про це повідомляє okdiario.com.

Після короткої перерви будівельники відновили роботи, пов'язані з реконструкцією Сантьяго Бернабеу, то ж якщо Реал переїде на 6-тисячний стадіон резервної команди, то роботи на головній арені без обмежень триватимуть до середини вересня.

Стадіон Альфредо Ді Стефано знаходиться на тренувальній базі у Вальдебебасі й вміщує понад 6 тис. глядачів. На Бернабеу клуб виступає з 1947 року, стадіон розрахований на 81 тисяч фанів. VAR доведеться обов'язково адаптувати для використання на арені.

Нагадаємо, Реал готовий викупити Доннарумму у Мілана.

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