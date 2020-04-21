Нападник Десни Олександр Філіппов хоче отримати виклик у національну команду.

Про це розповів сам гравець.

"Враховуючи кадрову ситуацію в атаці збірної України, багато хто очікував, що ви опинитеся в списку викликаних на березневий збір. Засмутилися, що не отримали запрошення? У глибині душі, звичайно ж, сподівався, що мене викличуть. У мене була хороша статистика і з огляду на дефіцит нападників, думав, що мені можуть дати шанс. Але з іншого боку - збірній України належало зіграти два серйозні матчі - з Францією і Польщею. Напевно, тренерський штаб збірної вважав, що в таких матчах гравець, який не знайомий зі структурою гри збірної, не допоможе.

Звісно! Буду робити все, що від мене залежить, щоб тренери збірної звернули на мене увагу. Все залежить тільки від мене", - розповів Філіппов.