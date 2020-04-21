Боруссія визначилась з заміною Санчо

У Боруссії розглядають варіанти заміни Джейдона Санчо

Боруссія знайшла заміну Джейдону Санчо, який може влітку перейти у Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Sky Sport.

Боруссія розглядає можливість заблокувати трансфер, але водночас готує план B. Дортмунд на заміну Санчо придбає Феррана Торреса – 20-річного вінгера з Валенсії.

У контракті Торреса прописана сума відступних у розмірі 100 млн євро, однак німецький клуб розраховує викупити гравця дешевше, адже угода чинна лише до літа 2021-го.

Потенційний трансфер оцінюється в 50-60 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Санчо узгодив контракт з Манчестер Юнайтед.