Кучук може замінити Гуренка

Динамо Мінськ відправило у відставку головного тренера Сергія Гуренка.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Контракт з 47-річним фахівцем розірваний за згодою сторін.

Після п'яти турів чемпіонату Білорусі Динамо займає 11-е місце з 16 команд, маючи в активі шість очок. Гуренко очолював команду з літа 2019 року.

Відзначимо, що головним кандидатом на посаду головного тренера Динамо є Леонід Кучук, останнім місцем роботи якого був Рух.

Раніше, Слуцьк у меншості обіграв Шахтар Вернидуба у 5 турі чемпіонату Білорусі.

Нагадаємо, Динамо Мінськ обіграло Німан.