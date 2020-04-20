Джерело - sport.ua.
Динамо Мінськ відправило у відставку головного тренера Сергія Гуренка.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Контракт з 47-річним фахівцем розірваний за згодою сторін.
Після п'яти турів чемпіонату Білорусі Динамо займає 11-е місце з 16 команд, маючи в активі шість очок. Гуренко очолював команду з літа 2019 року.
Відзначимо, що головним кандидатом на посаду головного тренера Динамо є Леонід Кучук, останнім місцем роботи якого був Рух.
Раніше, Слуцьк у меншості обіграв Шахтар Вернидуба у 5 турі чемпіонату Білорусі.
Нагадаємо, Динамо Мінськ обіграло Німан.